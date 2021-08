Commerzbank Mögliche Abfindung für umstrittene Wirecard-Analystin: 1 Million Euro

Marc-Oliver Schulze, Arbeitsrechtler der Kanzlei Afa, ergänzt: „Selbst Sozialpläne im Bankenbereich sehen bei betriebsbedingten Kündigungen Abfindungen vor, die dem zwei- oder dreifachen des Bruttomonatslohns multipliziert mit den Beschäftigungsjahren entsprechen“. Zwar existieren auch Fälle, in denen Angestellte nur Abfindungen erhalten, die Konzerne mit dem Faktor 0,5 oder 1 berechnen. Aber „hier hat Frau Pauls eine sehr gute Verhandlungsposition“, sagt Jurist Schulze. Denn: „Die Kündigung scheiterte bereits in erster Instanz“. Hinzu komme, dass die Commerzbank „sie unbedingt loswerden will. In dieser Situation wäre es unklug, klein beizugeben“, sagt die Berliner Anwältin Keller.



Die Commerzbank könnte versuchen, das erste Urteil anzufechten und gegen Pauls in zweiter Instanz vor dem hessischen Landesarbeitsgericht zu gewinnen, anstatt ihr eine Abfindung zu zahlen. Allerdings ist fraglich, wie gut die Chancen des Geldhauses stehen. So belegt die Urteilsbegründung, wie klar das Gericht in seiner Entscheidung ist: „Nach Auffassung der Kammer ist die außerordentliche Kündigung unverhältnismäßig“, da die Commerzbank „die Klägerin vorrangig hätte abmahnen müssen“. Das hatte das Geldhaus aber nicht getan.