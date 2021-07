Commerzbank schafft 500 IT-Stellen in Osteuropa „Ich frage mich, ob künftig stille Post nach Bulgarien gespielt wird“

Ein Abbau in Deutschland soll mit dem Jobaufbau in Osteuropa kaum verbunden sein: Das Gros der Stellen entstehe, weil die Bank wie angekündigt „IT-Kompetenzen in das Unternehmen“ hole und nicht mehr bei Dienstleistern einkaufe, sagte ein Sprecher. Die Bank reduziere so „die Abhängigkeit von externen Dienstleistern“ ebenso wie „die zugehörigen Kosten bis 2024 massiv“. Nur in „deutlich geringerem Umfang“ verlagere sie „IT-Stellen aus Hochlohnländern“. Die Commerzbank hatte bei der Vorstellung ihrer neuen Strategie zu Jahresbeginn bereits angekündigt, 700 IT- und Technologie-Stellen in Ländern mit niedrigeren Löhnen schaffen zu wollen.