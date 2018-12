Compliance bei der Deutschen Bank Fern von Glanz und Gloria

Visionen genießen in Deutschland nicht die gleiche Akzeptanz wie in anderen Industrienationen. Und trotzdem: will die Deutsche Bank wieder alte Größe(n) erreichen, auch am Aktienmarkt führt kein Weg an der Entwicklung und Umsetzung einer innovativen Vorwärtsstrategie. Dafür braucht es jetzt als deren Fundament das, was Frau Matherat schon Anfang des Jahres versprochen hat: eine saubere, krisenfreie Bank.