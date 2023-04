Compliance: Deutsche Bank prüft Anleihenkauf von Personalchef auf Regelverstoß

Ilgner hatte am 18. April – gut eine Woche vor der Veröffentlichung der Quartalsbilanz – Deutsche-Bank-Anleihen für 201.000 Euro gekauft, wie aus einer am 25. April veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Die Regeln der Deutschen Bank verbieten hochrangigen Managern, in den acht Wochen vor der Zahlenvorlage Geschäfte mit Wertpapieren des Geldhauses. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, dass es keine Anhaltspunkte gebe, dass Ilgner böswillig gehandelt habe.