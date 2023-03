Probleme bei der Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) haben die Aktien der US-Geldinstitute nach einer Verschnaufpause vom Dienstag erneut ins Minus gedrückt. Die Ankündigung, dass der neue CS-Großaktionär Saudi National Bank aus aufsichtsrechtlichen Gründen keine frischen Mittel einschießen kann, hat am Mittwoch die Furcht vor den Folgen des Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) offenbar wiederbelebt. Große Geldhäuser wie JP Morgan, Citigroup und Bank of America fielen im vorbörslichen Handel an der Wall Street zwischen 1,2 und 2,3 Prozent. Kleinere Geldinstitute wie First Republic, Peers Western Alliance und PacWest verloren zwischen 0,4 und sechs Prozent.



„Die Märkte sind wild. Wir bewegen uns von den Problemen der amerikanischen Banken zu denen der europäischen Banken, allen voran der Credit Suisse“, sagte Carlo Franchini, Chef der Geschäftskundensparte der Banca Ifigest. Die Aktien der Schweizer Großbank waren um rund 30 Prozent auf ein Rekordtief von 1,57 Franken eingebrochen. Die Probleme des Schweizer Kreditgebers trugen dazu bei, den europäischen Bankenindex auf den niedrigsten Stand seit Anfang Januar absacken zu lassen.