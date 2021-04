Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch und Crédit Agricole Kartellabsprache: EU-Kommission verhängt Millionenstrafe gegen Banken

An dem Kartell seien über Jahre hinweg außerdem die Bank of America Merrill Lynch und die Crédit Agricole beteiligt gewesen. Die zuständige EU-Vizekommissionschefin Margrethe Vestager sagte, Wertpapierhändler der Banken hätten „Handelsstrategien abgestimmt, sensible Preisinformationen ausgetauscht und Preise abgesprochen“. Die Betroffenen hätten sich persönlich gekannt, hieß es.