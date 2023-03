Credit Suisse bleibt in der Krise „Die schwächste und verletzlichste Bank Europas“

Bloß: Solange die Renditeunterschiede derart gewaltig sind, hätte in den kommenden Jahren kein allzu großer Anreiz für Investoren bestanden, viel Geld in die Credit-Suisse-Aktie zu stecken. Und wenn nicht viel Geld in einer Aktie steckt, ist diese bei Problemen der Bank tendenziell anfälliger für Kursstürze. Dann reichen schon wenige verkaufswillige Anleger aus, um solch einen Absturz herbeizuführen. Und um ein Börsenbeben auszulösen, so wie eben in diesen Tagen.