Credit Suisse Schweizer Großbank muss Millionen an US-Behörden zahlen

Ein Streit um ihre Anstellungspraxis in China kommt die Großbank Credit Suisse teurer zu stehen als bislang erwartet. Insgesamt müssen die Schweizer in den USA rund 77 Millionen Dollar zur Beilegung des Falls zahlen, wie die US-Behörden am Donnerstag mitteilten. Zusätzlich zu der bereits bekannten Zahlung von 47 Millionen Dollar an das US-Justizministerium müsse Credit Suisse rund 30 Millionen Dollar an die US-Wertpapieraufsicht SEC entrichten.