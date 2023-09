Credit-Suisse-Übernahme: UBS-Chef Ermotti zieht positive Bilanz über verlorene Einlagen

Ermotti bekräftigte bei seinem Besuch in Peking das Engagement des Unternehmens in China, räumte jedoch ein, dass sich die geopolitische Lage verändert habe. UBS habe ein „sehr begrenztes“ direktes Engagement in chinesichen Immobilien, so Ermotti. Die Bank sei im Land hauptsächlich bestrebt, den Menschen bei der Vermögensverwaltung zu helfen.