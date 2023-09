Cum-ex-Prozess Der Moment, als Christian Olearius wütend wird

Und so stellt der Olearius-Anwalt Schünemann am Ende des Prozesstages auch noch seinen Antrag: Das Bonner Landgericht sei für Olearius´ Fall nämlich gar nicht zuständig, die Justiz in Hamburg müsse diesen verhandeln. Dabei hat die Bonner Judikative bereits fünf Urteile in Sachen Cum-ex gesprochen, auch gegen zwei frühere Warburg-Manager. An der Zuständigkeit des rheinischen Gerichts hat bisher aber noch niemand gezweifelt. Gleichwohl können Verteidiger mit solchen Manövern versuchen, einen Prozess in die Länge zu ziehen. Ob das ratsam ist, ist aber eine andere Frage.