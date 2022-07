Cum-ex-Skandal: Frankfurt muss Banken bis zu 400 Millionen Euro Gewerbesteuer erstatten

Die Städte dürften das verschmerzen: Nach Rückabwicklung der Geschäfte mussten Banken Abgeltungsteuer nachzahlen, zu einem kleinen Teil auch an die Kommunen. Unter dem Strich dürften die Städte daher trotzdem profitieren, da „Straf-, vor allem aber auch Steuernachzahlungen geschehen“, so Bergerhoff. Diese gingen allerdings – anders als die Gewerbesteuer – nur zum geringen Teil an die Kommunen.



Lesen Sie auch: Fiskus holte mindestens 1,8 Milliarden aus Cum-Ex-Geschäften zurück