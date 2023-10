Cum-Ex-Verfahren NRW-Regierung belässt Staatsanwaltschaft unverändert

Bei Cum-Ex-Geschäften schoben Investoren Aktien rund um den Dividendenstichtag mit („cum“) und ohne („ex“) Ausschüttungsanspruch hin und her. In der Folge erstatteten Finanzämter Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Staat entstand so ein Schaden von geschätzten zehn Milliarden Euro.



Lesen Sie auch: Ein Brief könnte Olearius in die Klemme bringen