Cyber: Chinas ICBC Bank in den USA meldet Ransomware Angriff

Financial Services der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) teilte mit, ein Ransomware-Angriff habe in den USA zu einer Unterbrechung einiger Systeme geführt. Man untersuche den Vorfall und sei dabei, die Systeme wiederherzustellen. Die Bank habe die am Mittwoch und am Donnerstag getätigten Handelsgeschäfte am amerikanischen Finanzmarkt erfolgreich abgewickelt.