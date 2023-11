Cyberangriff: Targobank sperrt Online-Zugang für tausende Konten

Cyberattacken können in der Bankenbranche erheblichen Schaden anrichten. Der Präsident der Finanzaufsicht BaFin, Mark Branson, hatte am Montag auf einem Bankenkongress auf die zunehmende Gefahr von Hackerangriffen in der Branche hingewiesen. Es gebe einen regelrechten Wettlauf zwischen einer organisierten kriminellen Industrie und der Verteidigung dagegen, warnte Branson.