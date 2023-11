Cyberattacke: Hackergruppe: Großbank ICBC zahlte nach Cyberangriff Lösegeld

Von der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) war zunächst kein Kommentar dazu zu erhalten. In der vergangenen Woche hatte die US-Tochter der Großbank mitgeteilt, sie sei Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die Täter hätten sogenannte Ransomware in die IT-Systeme geschleust. Die Störungen bei dem Geldhaus beeinträchtigten auch den Handel mit US-Anleihen.