Das Greensill-Bank-Drama und die Kämmerer „Wir Kommunen werden allein gelassen“

Kämmerer sind schon in der Vergangenheit damit aufgefallen, dass Sie Geld riskant anlegten und damit hohe Verluste erzielten. Haben sie nichts gelernt?

Moment, in den Fällen der Vergangenheit ging es meist um Swaps und andere komplexe Produkte, die Banken konstruiert hatten und die oft den Charakter von Wetten hatten. Da sollten wir natürlich die Finger davonlassen. Das berücksichtigen die Kommunen auch bei ihren Geldanlagestrategien. Hier aber handelte es sich um simple Einlagen bei einer in Deutschland ansässigen und regulierten Bank. Ein konservativeres Produkt ist kaum vorstellbar.