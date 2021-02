„Das ist absurd, bizarr und grotesk“ Commerzbank musste BCG-Gutachten der Regierung selbst zahlen

Die Sprecherin erklärte, dass die Commerzbank „die Rechnungen beglichen“ habe. Die „Kostenerstattung ist ein Regelvorgang, der bei allen stabilisierten Instituten angewendet wurde und wird“, teilte die Sprecherin mit. Das sei gesetzlich und in entsprechenden Verträgen so geregelt. Der Staat hatte die Commerzbank in der Finanzkrise gerettet. Eine Sprecherin des Finanzministeriums erklärte lediglich, die „Rechte und Pflichten wurden in einer Vereinbarung geregelt“. Die Commerzbank und BCG wollten keinen Kommentar abgeben.