Datenleck bei Mastercard: „Panikmache? Das sehe ich komplett anders“

„Immaterieller Schaden“ – das klingt sehr schwammig.

Der Gesetzgeber hat bewusst abstrahiert, um verschiedene Anspruchsgrundlagen einzubeziehen. Ich verweise auf Diskussionen in Internetforen zum Datenleck bei Mastercard: Viele hat der Vorfall nervös und ängstlich gemacht. Kunden müssen ihre Karten sperren lassen, neue Karten beantragen, neue Kartendaten hinterlegen und so weiter. Außerdem können Kriminelle die Kundendaten von Mastercard ideal für Phishing-E-Mails verwenden...



... also gefälschte E-Mails, die den Empfänger unter einem Vorwand dazu bringen sollen, Zugangsdaten samt PIN preiszugeben. Gibt es denn ähnliche Fälle, in denen Kläger Erfolg hatten?

Ein österreichisches Gericht hat einem Kunden der österreichischen Post im Juli 800 Euro Schadenersatz zugesprochen, weil die Post sensible persönliche Daten – etwa seine Neigung zu einer politischen Partei – gespeichert hatte. Da sind nicht mal Daten verloren gegangen, es ging um das bloße Verarbeiten und Speichern. Wir haben beim Amtsgericht Frankfurt eine erste Klage in einem anderen Fall eingereicht, in dem Daten von 327 Millionen Kunden des US-Hotelkonzerns Marriott widerrechtlich veröffentlicht wurden. Weitere Klagen bereiten wir vor. Die Marriott-Juristen haben unsere Klage mit einer 14-seitigen Erwiderung beantwortet, die kein Laie verstehen kann. Deswegen arbeiten wir mit speziell auf Datenschutz spezialisierten Partneranwälten zusammen.