Dauer einer Banküberweisung Wie viel Zeit braucht eine Überweisung?

Dennoch gibt es legitime Unterschiede bei der Geschwindigkeit der Abwicklung von Überweisungen. Überweisungen in Papierform dürfen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Für Papier-Überweisungen wird nach dem Gesetz ein weiterer Geschäftstag gewährt. Sie dürfen somit doppelt so lange wie Online-Überweisungen oder elektronische Überweisungen in Anspruch nehmen. Als Bankarbeits- beziehungweise Geschäftstage gelten dabei die Tage von Montag bis Freitag.