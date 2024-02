Dax-Konzern Der Commerzbank drohen drei Groß-Konflikte

Auch im vergangenen Jahr hat die Commerzbank wieder Rekordgewinne eingefahren, wie das vor knapp einem Jahr in den Dax zurückgekehrte Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Überschuss kletterte binnen Jahresfrist von gut 1,4 Milliarden Euro auf etwas mehr als 2,2 Milliarden Euro. Damit habe die Bank ihr bestes Ergebnis seit 15 Jahren erwirtschaftet. Konzernchef Manfred Knof kündigte prompt an, die Bank werde „das Konzernergebnis im laufenden Jahr erneut steigern“.