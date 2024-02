Dax-Konzern Diese Fragen bestimmen die Zukunft der Commerzbank

Wenn die Commerzbank in jüngster Vergangenheit ihre Jahreszahlen präsentierte, trieften die Veröffentlichungen des Konzerns vor Eigenlob. So war darin von einem „starken Kundengeschäft“ die Rede. Oder davon, dass die Bank ihre Ausgaben „planmäßig gesenkt“ habe. Und dass sie „geliefert“ habe, was sie ehedem versprochen hatte. Es gab auch allen Grund für diese kommunikative Selbstvergewisserung: Die Ergebnisse der Bank hatten zuletzt von Jahr zu Jahr mehr Spielraum dafür gelassen.