Deka zu Vorstandswechsel Commerzbank: „Noch eine Baustelle mehr“

Am Dienstag hatte die WirtschaftsWoche berichtet, dass Boekhout das Institut verlassen wird. An diesem Freitag hat die Bank die Meldung per Pressemitteilung offiziell bestätigt, darin heißt es: „Grund für die Trennung sind unterschiedliche Vorstellungen über die künftige strategische Ausrichtung des Firmenkundengeschäfts. Die Bestellung von Roland Boekhout endet damit zum 31. Dezember 2020.“