Denkfabrik Die Welt braucht Facebooks Libra-Währung nicht

Die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), die Interbankengeschäfte abwickelt, hat ein System namens „SWIFT gpi Instant“ für Finanztransaktionen zwischen Banken in Nordamerika, Europa und Asien getestet, mit dem Zahlungen in nur 13 Sekunden getätigt werden. SWIFT gpi Instant baut auf neu installierten Nonstop-Sofortzahlungssystemen wie Singapurs Fast and Secure Transfers (FAST) und dem TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) der Europäischen Zentralbank auf. Das Netzwerk wird erweitert, sobald die amerikanische Notenbank Fed im Jahr 2023 oder 2024 selbst ein Echtzeit-Zahlungs- und -Abwicklungssystem einführt.



Während das Pilotprojekt von SWIFT nicht auf die Distributed-Ledger-Technologie setzt, ist das bei anderen Initiativen sehr wohl der Fall. So haben beispielsweise die EZB und die Bank of Japan im Rahmen ihres „Project Stella“ den Einsatz dieser Technologie für inländische und grenzüberschreitende Zahlungen untersucht.