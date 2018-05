Die Deutsche Bank hatte in den zurückliegenden gut 30 Jahren teilweise mit Erfolg versucht, im globalen Kräftemessen der großen Investmenthäuser eine wichtige Rolle einzunehmen. Nach der Finanzkrise verlor sie aber den Anschluss an die großen US-Institute - nicht zuletzt, weil sie für Rechtsverstöße unter anderem ihrer Investmentbanker viele Milliarden an Strafen zahlen musste. Sewing will sich nun stärker auf das Geschäft in Deutschland und Europa konzentrieren und die Vermögensverwaltung und das Privat- und Firmenkundengeschäft stärken. Allerdings fallen auch dort Jobs weg - durch die Verschmelzung der Postbank mit dem Filialgeschäft der Deutschen Bank werden 6000 Stellen, verteilt über die nächsten vier Jahre, wegfallen. Sie sind in dem jetzt angekündigten Kahlschlag im Investmentbanking nicht enthalten.