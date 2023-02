Deutsche Bank: 135 Prozent Kursgewinn – und trotzdem abgehängt

Das Institut befand sich jahrelang in einem Abwärtsstrudel, die Einnahmen sanken immer weiter ab, ebenso der Aktienkurs. Zwar setzte sich diese Entwicklung erst einmal weiter fort, als Sewing 2018 den Chefposten übernahm. Aber inzwischen ist der Konzern dem Treibsand-Zustand entronnen: Die Einnahmen steigen wieder. Und der Kurs auch, seit dem Tiefststand im Frühjahr 2020 hat die Aktie 135 Prozent hinzugewonnen. Und wie der Konzern bereits am Donnerstagmorgen öffentlich gemacht hat, erzielte die Bank im vergangenen Jahr einen Gewinn von fünf Milliarden Euro – so viel wie seit Jahren nicht. Zugleich hat das Geldhaus zentrale Ziele erreicht, die sich das Institut vor Jahren gesetzt hatte.



Ist Sewing also die Genesung eines Konzerns gelungen, der einmal als unheilbar krank galt?



Drei Thesen zur Lage der Deutschen Bank zeigen: Sewing war zumindest an der Gesundung beteiligt – zu beträchtlichen Teilen handelt es sich allerdings um eine Wunderheilung. Derweil leidet der Geldkonzern weiter an wunden Punkten und offenen Wunden, die Sewing erst noch verarzten muss.