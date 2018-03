HNA trennt sich von Anteil an US-Hotelkette

Die Hotelkette erklärte am Freitag in einer Mitteilung an die Aufsichtsbehörden, HNA wolle sein Anteilspaket von 25 Prozent teilweise oder ganz abstoßen. Dies könne über einen oder mehrere Börsengänge vollzogen werden. Der genaue Verlauf sowie der Zeitpunkt des Geschäfts hingen von den Marktbedingungen ab. Die HNA-Beteiligung an Park Hotels wird derzeit mit 1,4 Milliarden Dollar bewertet. Die Kette betreibt Hotels und Ferienanlagen in mehreren US-Metropolen und ist im Besitz von zahlreichen Immobilien in der Nähe von Flughäfen in den USA.