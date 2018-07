Von zur Mühlen soll den „Umbau des Konzerns begleiten“ und Sewing unterstützen, heißt es in einer internen Mitteilung der Bank, die unserer Redaktion vorliegt. Die Abteilung Konzernstrategie, die zuvor von Ali Almakky geleitet wurde, wird dagegen in ihrer bisherigen Form nicht fortgeführt. Ein Teil der bisherigen Aufgaben soll in den Bereich von Finanzvorstand James von Moltke integriert werden. Andere Aufgaben sollen entfallen oder an anderer Stelle weitergeführt werden. „Wir wollen konzernweit ähnliche Aufgaben bündeln, um effizienter und schlagkräftiger zu werden“, schreibt Sewing in seiner Mitteilung an die Mitarbeiter. Alexander von zur Mühlen arbeitete bisher in der Unternehmens- und Investmentsparte der Deutschen Bank und war dort Co-Leiter für Global Capital Markets. Davor leitete er die Treasury-Abteilung der Bank.