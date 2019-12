Deutsche Bank: Alles prima hier bei uns!

Die Reaktionen darauf? Mäßig, der Aktienkurs ist seitdem um fast fünf Prozent eingeknickt, die Aktie kostet mit gut 6,50 Euro so viel wie eine Packung Zigaretten. Bankboss Christian Sewing und seinen Leuten kauft also niemand den Sanierungskurs ab. Bei der Investorenkonferenz möchten die Frankfurter das gerne ändern, indem sie Anlegern einen detaillierten Einblick in ihre Pläne geben. Das große Problem ist bloß: Das Verhalten des Instituts an diesem Dienstag erinnert mal wieder an die unrühmliche Vergangenheit – und belegt, dass sich die Deutsche Bank zu oft selbst im Weg steht, sie manchmal ihr größter Gegner ist.



Um diese Aussage zu verstehen, genügt ein Blick auf eine der Pressemitteilungen der Bank: Darin bekräftigt das Geldhaus allerlei Ziele, aber in Texten für die Medien ist ja oft das interessant, was dort nicht steht – und so ist das auch bei der Deutschen Bank. So äußert sich das Institut in der Pressemitteilung nicht zu ihrem konkreten Ertragsziel, das geschieht erst in einer der Investorenpräsentationen – und das offenbar nicht ohne Grund.