Deutsche Bank Asoka Wöhrmann wird neuer DWS-Chef

Unter Moreau hatte die Deutsche Bank die DWS im März an die Börse gebracht. Nach einem Ausgabepreis von 32,50 Euro hat die Aktie aber stark an Wert verloren. Zuletzt gab es Kritik an Moreau, da Anleger in großem Stil Geld aus DWS-Fonds abzogen und prominente Fondsmanager das Haus verließen. Am Donnerstag notierten DWS-Papiere bei 25,40 Euro, ein Plus von rund 2,9 Prozent.