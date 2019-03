Deutsche Bank Aufsichtsrat beauftragt eigenes Gutachten zum Danske-Skandal

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bestätigt das. Sie weist aber darauf hin, dass Korrespondenzbanken kontrollieren müssten, ob ihre Bankpartner alle Prüfpflichten zur Prävention von Geldwäsche einhielten. Ob die Deutsche Bank dieser Pflicht gegenüber der Danske ausreichend nachgekommen ist, ist bislang ungeklärt. Wie in Frankfurter Anwaltskreisen zu hören ist, wollen sich die Mitglieder des Integritätsausschusses der Deutschen Bank nicht auf die Einschätzung der institutseigenen Experten verlassen und sich vielmehr mit dem Gutachten von Gibson Dunn ein eigenes Bild machen.



