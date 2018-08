Deutsche-Bank-Chef-Sewing: „Globaler Anspruch steht nicht zur Debatte“

Die Deutsche Bank will unter ihrem neuen Chef Christian Sewing nicht an ihrer weltweiten Aufstellung rütteln. „Unser globaler Anspruch wird unter meiner Führung nicht zur Debatte stehen“, bekräftigte Sewing am Mittwoch in Frankfurt. Es sei vor dem Hintergrund der vielen politischen Krisen in aller Welt wichtig, dass die Deutsche Bank ihre Kunden bei ihren Geschäften in aller Herren Länder begleite. „Diese globale Aufstellung, davon bin ich zutiefst überzeugt, ist heute für unsere Volkswirtschaft so wichtig wie seit dem Fall der Mauer nicht mehr.“