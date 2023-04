Deutsche-Bank-Chef: Sewing warnt vor schärferer Regulierung – „Aktivitäten wandern in Schattenbankensektor ab“

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte zuvor darüber gesprochen, dass die Aufsichtsvorschriften für Geldhäuser möglicherweise nachgebessert werden müssten. Die Ereignisse der vergangenen Wochen seien augenöffnend gewesen, was regulatorische Themen angehe, sagte Nagel in einem am Montag auf der Webseite „The Pioneer“ veröffentlichten Podcast. „Da müssen wir noch mal schauen, ob wir da nachschärfen müssen.“