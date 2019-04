Deutsche Bank/Commerzbank-Fusion geplatzt Alle Banken brauchen jetzt einen Plan B

Es gibt Leute, die Christian Sewing im Kern immer noch für den Azubi halten, der er vor 30 Jahren mal in einer Filiale in Bielefeld war. Der Deutsche-Bank-Chef, so berichten sie, sei ziemlich harmoniebedürftig und tue alles, um insbesondere dem Aufsichtsratsvorsitzenden Achleitner zu gefallen. So habe er sich in erster Linie und wider besseres Wissen überhaupt nur ihm zuliebe auf die Gespräche eingelassen. Tatsächlich ist Sewing nicht der knallharte Durchgreifer, als den ihn manche gerne darstellen wollen. Die Geschichte stimmt so trotzdem allenfalls ansatzweise. Denn auch Achleitner hatte kein Interesse an einer Transaktion ohne vernünftige wirtschaftliche Grundlage. Es wäre ihm aber sicher recht gewesen, wenn sich diese irgendwie hätte herstellen lassen. Dass Sewing von Anfang an als skeptischer galt, dürfte ihm in Zukunft helfen. Denn dadurch, dass er sich nicht auf die angebliche Zwangsfusion eingelassen hat, gewinnt er an Statur. Die kann bei den anstehenden internen Umbauten gar nicht groß genug sein.