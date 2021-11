Deutsche Bank Der Achleitner-Nachfolger kann mehr als eine Notlösung sein

Und so kann man es durchaus für eine Notlösung halten, dass der Niederländer bei der Hauptversammlung im kommenden Jahr zur Wahl vorgeschlagen werden soll. Die Zweifel könnten schon bei seiner fachlichen Qualifikation beginnen: Wynaendts Erfahrungen im Banking stammen aus dem vergangenen Jahrhundert, in dem er 13 Jahre bei der niederländischen ABN Amro im Geschäft mit reichen Kunden und im Investmentbanking arbeitete. Und auch wenn Aegon bei Lebensversicherungen zu den großen Anbietern in Europa zählt, ist das Unternehmen nicht annähernd so komplex wie die Deutsche Bank. Aktuell beschäftigt es rund 21.000 Menschen – etwa halb so viele wie die Commerzbank.