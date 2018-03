Deutsche Bank: Die Zeit von Jain und Fitschen ist vorbei

In ein paar Wochen wird die Bankführung verkünden, wie viele Tausend Mitarbeiter in den Filialen gehen müssen. Gleichzeitig stehen die Milliarden für die nächsten Strafzahlungen schon bereit. Die kürzlich halbherzig verkündete neue Strategie böte die Chance zu einem personellen Neuanfang. Und damit für neuen Realismus. Das Ende der Ära Josef Ackermanns war von einer grotesken Nachfolgedebatte überschattet. In der wurde die Position des Deutsche-Bank-Chefs derart aufgeplustert, dass kaum ein Sterblicher sie noch ausfüllen konnte. Dabei hatte sich Ackermann in der Finanzkrise um die Bank verdient gemacht, aber so toll, wie er glaubte, war er dann auch wieder nicht.