Deutsche Bank Für Deutsche-Bank-Chef Sewing ist keine Übernahme drin

Was macht Sie so sicher, dass ein solcher Schritt nahezu ausgeschlossen ist?

Hinter den Banken liegen ein, zwei sehr gute Jahre, weil die Zentralbanken die Zinsen so rasant angehoben haben. Inzwischen aber profitieren die Banken nicht mehr so stark von den gestiegenen Zinsen, weil sie nun höhere Zinsen an ihre Kunden zahlen müssen. Außerdem nehmen die Risiken für Geldhäuser zu: Einerseits sind da die vielen geopolitischen Gefahren. Andererseits sorgen die hohen Zinsen und die schwächelnde Konjunktur dafür, dass mehr Schuldner ihre Kredite nicht zurückzahlen können. In einem solchen Umfeld sind Übernahmen und Zusammenschlüsse von Banken besonders kompliziert. Hinzu kommt: Die Deutsche Bank muss erst einmal ihre Ertragskraft und ihren Börsenwert steigern, damit sie bei einer Fusion nicht die Rolle des Juniorpartners zugewiesen bekommt.