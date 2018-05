Doch vielmehr als um Stolz ging es um die Schrumpfkur für das größte deutsche Geldinstitut: Das Aktiengeschäft soll kleiner werden. Insgesamt sollen in dem Bereich etwa 25 Prozent der Stellen wegfallen. Sein Engagement im riskanten Geschäft mit Hedgefonds will das Geldhaus runterfahren. Die genaue Zahl der in dem Bereich betroffenen Jobs nannte die Bank auch auf Nachfrage nicht. „Wir stehen zu unserer Unternehmens- und Investmentbank und bleiben international - daran werden wir nicht rütteln“, erklärte Sewing. Die Deutsche Bank sei Europas Alternative im internationalen Finanzierungs- und Kapitalmarktgeschäft. „Aber wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir wirklich gut können.“