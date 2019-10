Deutsche Bank Konzernumbau könnte tausende Jobs in Deutschland kosten

Zuvor hatte das Institut mitgeteilt: „Dort, wo es zu einem Abbau von Arbeitsplätzen kommen wird, werden wir direkt mit unseren Mitarbeitern über ihre Arbeitsplätze und die ihnen zur Verfügung stehenden Alternativen sprechen.“ Man werde alles tun, um bei der Umsetzung der Veränderungen so verantwortungsbewusst und sensibel wie möglich zu sein.



Vorstandschef Christian Sewing hatte bereits im Sommer in einem Interview gesagt: „Natürlich wird auch in Deutschland eine substanzielle Zahl an Stellen wegfallen.“ Ende März 2019 hatte die Deutsche Bank auf Vollzeitkräfte umgerechnet weltweit knapp 91.500 Mitarbeiter, davon gut 41.500 in Deutschland.