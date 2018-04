Deutsche Bank: Sewing soll mehr Tempo machen

Die Wahl Sewings lässt sich nur verstehen, wenn man Achleitners Gründe für die Auswechslung Cryans kennt. Dem Österreicher an der Aufsichtsratsspitze soll es dabei weniger um grundsätzliche Fragen der Strategie oder persönliche Differenzen, sondern vor allem um das Tempo ihrer Umsetzung gegangen sein. Zwar hatte Cryan stets angekündigt, dass der Umbau der Bank ein Marathon und kein Sprint sein werde. Doch nach einem viel versprechenden Start hat er für Achleitners Geschmack inzwischen zu sehr an Fahrt verloren. Tatsächlich hat die Bank das von Cryan vorgegebene Kostenziel verfehlt, auch die Reduktion der internen Komplexität ist nicht vorangekommen wie geplant. Dass Cryan sich zuletzt immer mehr zurückgezogen und den Auftritt in größerer Runde vermieden hat, soll zudem die negative Stimmung und die Verunsicherung in der Bank weiter gefördert haben.