Deutsche Bank Sewings verschärfter Sparkurs zeigt erste Wirkung

Sewing versprach, dass es keine bösen Überraschungen mehr bei den Kosten geben werde wie es wiederholt in den Schlussquartalen geschehen sei, zuletzt vergangenes Jahr. „Dieses Muster endet jetzt.“ Die Ausgaben sind aber nur eines der Probleme. Auch bei den Einnahmen gibt es viel zu tun. So sanken die Erträge in dem für die Deutsche Bank so wichtigen Anleihehandel im zweiten Quartal um 17 Prozent, der kleinere Aktienhandel schrumpfte um 6 Prozent. Die Frankfurter hatten Marktanteile vor allem an die großen Wall-Street-Häuser verloren. Der Trend sei aber gestoppt, versicherte Sewing.