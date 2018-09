Deutsche Bank Stephan Wilken wird neuer Geldwäschebeauftragter

Nach dem Abgang des Franzosen Philippe Vollot wird der Deutsche Stephan Wilken zum 1. Oktober neuer Geldwäschebeauftragter der Deutschen Bank. Das teilte das Institut am Donnerstag in Frankfurt mit. Der 50-Jährige berichtet als Leiter aller bei der Bank für den Kampf gegen Finanzkriminalität zuständigen Mitarbeiter direkt an die für regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Fragen zuständige Vorständin Sylvie Matherat. Wilken arbeitet seit 24 Jahren als Risikomanager für das größte deutsche Geldhaus. Wilkens Vorgänger Vollot geht zu der von einem Geldwäsche-Skandal erschütterten dänischen Danske Bank und zieht dort in den Vorstand ein.