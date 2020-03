Deutsche Bank: Theodor Weimer? Logisch, aber…

Wenn in den vergangenen Monaten das Gespräch auf den wahrscheinlichsten Nachfolger Paul Achleitners an der Spitze des Aufsichtsrats der Deutschen Bank kam, fiel als erstes immer der Name von Börsenchef Theodor Weimer. Das war so logisch, dass seine Benennung als Kandidat für das Kontrollgremium jetzt schon fast überraschend kommt.