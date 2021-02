Deutsche Bank Triumph der Schattenmänner

Mit einem Vorsteuerergebnis von 3,1 Milliarden Euro waren die Investmentbanker allein dafür verantwortlich, dass die von Sewing so genannte „Kernbank“ im vergangenen Jahr überhaupt profitabel war. Die ohnehin positiven Erwartungen hat die Sparte sogar noch übertroffen. Das hat auch die Tonalität des Chefs geändert. Während ihm der Erfolg in der Vergangenheit fast ein wenig peinlich zu sein schien, lobt er sie nun nach Kräften. Gleichzeitig betont er, dass die Sparte eine historische Zäsur hinter sich hat: „Wir haben uns auf unsere Stärken besonnen.“ So gebe es keinen Handel zum Selbstzweck mehr, zudem solle das Wachstum soll nicht übermäßig forciert werden. Wie stark mit dem Erfolg auch die Boni gestiegen sind, verschweigt Sewing. Auf Jahressicht war die Vergütung in der Sparte nach den veröffentlichten Zahlen allerdings stabil.