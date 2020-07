Deutsche Bank und Google „Die Bank steht mit dem Rücken zur Wand“

Welche Bankdaten dürfte Google denn nutzen?

Gibt die Deutsche Bank Google Einblick in Kontodaten, müssen die Kunden darüber sehr detailliert aufgeklärt werden. Ob alle Altkunden der Bank auch mit diesen Cloud-Diensten in Berührung kommen werden, ist mir noch nicht klar, oder ob es vielleicht auch nur um neue Produkte geht. Offiziell heißt es dann natürlich immer, dass die Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre eingehalten werden, ebenfalls soll der Zugriff von Kunden auf ihre Konten jederzeit sichergestellt werden. Aber das Bankgeheimnis wird in irgendeiner Form natürlich tangiert. Ich sehe das kritisch. Google hat seinen Sitz in den USA, sodass man grundsätzlich von einem Transfer dieser Daten in die USA ausgehen muss. Zwar hat Google auch Datenzentren in Europa, aber auch da wissen wir nicht genau, was Google mit den Daten macht. Wir wissen auch, dass in bestimmten Fällen US-Behörden sich die Erlaubnis einräumen lassen, selbst auf Daten zuzugreifen. Ein Datentransfer außerhalb der europäischen Grenzen ist grundsätzlich unproblematisch, wenn die Daten beispielsweise nach Kanada, Israel oder auch Japan transferiert werden. Diesen Ländern hat die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt. In die USA erfolgt ein Datentransfer häufig mit Hilfe des sogenannten EU-U.S. Privacy Shield, wenn sich das importierende Unternehmen nach dessen Vorgaben zertifizieren lässt. Das hat Google getan. Allerdings schützt eine solche Zertifizierung nicht notwendigerweise vor allen Eingriffen staatlicher Stellen der USA.