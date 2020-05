Deutsche Bank Was kann Paul Achleitner denn für Corona?

Es liegt weniger an der eigenen Stärke als an der Schwäche der Konkurrenz, dass der Druck vor dem Jahrestreffen der Anteilseigner so niedrig wie selten in den vergangenen Jahren ist. Da strömten Tausende gebeutelte Anleger in die Frankfurter Festhalle um ihrem Unmut über den abermaligen Vermögensverlust teils lautstark Luft zu machen. Sicher, auch jetzt gibt es drängende Fragen an das Führungsteam um Christian Sewing. Doch die Pandemie überschattet alles. Ob der unerwartete Gewinn im ersten Quartal ein Strohfeuer, ob der Kapitalpuffer ausreichend ist, um deutlich steigende Kreditausfälle auszuhalten, kann derzeit niemand auch nur einigermaßen seriös prognostizieren. Und das ist auch nur noch bedingt die Folge guten oder schlechten Managements.