Deutsche Banken: „Die Zeit der Universalbanken geht zu Ende“

An ihrer Schwäche auf dem Heimatmarkt sind sie aber auch selbst schuld, weil sie wichtige Trends verpasst haben. Das Onlinebanking etwa dominiert heute die niederländische ING.

Das stimmt. Viele deutsche Banken hängen immer noch sehr stark am Modell der Universalbank, die für alle Kunden alles anbietet. Das war lange auch sinnvoll so: Wenn eine Sparte schwächelt, kann die andere das ausgleichen. Allerdings sind große Banken insbesondere durch die Regulierung nach der Finanzkrise sehr komplex und schwerfällig. Sie können nur erfolgreich arbeiten, wenn sie in einem Markt über hohe Marktanteile verfügen. Da das in Deutschland aufgrund der speziellen Struktur des Marktes nicht gegeben ist, geht die Zeit der großen Universalbanken hierzulande langsam zu Ende. In Deutschland sind vor allem jene Banken erfolgreich, die sich klar fokussiert haben.



Die Banken wollen ihre Probleme anscheinend dadurch lösen, dass sie möglichst radikal die Kosten senken. Ist das der richtige Weg?

Das ist notwendig, denn viele sind nicht ausreichend effizient. Es reicht aber nicht aus, wenn das klare Geschäftsmodell fehlt. Ich glaube, Banken werden dann erfolgreich sein, wenn sie weniger machen. Aber das richtig.