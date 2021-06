Deutsche Handelsbank Ermittler durchsuchten Bank von Millionärsfamilie

Die Deutsche Handelsbank war 2019 in große Schwierigkeiten geraten: Die Eignerfamilie musste deshalb Anfang 2020 15 Millionen Euro in die Bank stecken, um eine „existenzbedrohende Krise“ abzuwenden, wie im Jahresabschluss des Instituts nachzulesen ist. Das Geldhaus habe inzwischen einen „Veränderungsprozess“ angestoßen, hieß es kürzlich von dem Clan. Zuletzt investierte er weitere 15 Millionen Euro in die Bank.



