Devisen: China fordert Banken um Mithilfe im Kampf gegen Yuan-Schwäche auf

Der Yuan hat in diesem Jahr bisher mehr als fünf Prozent zum Dollar verloren, womit er zu einer der asiatischen Währungen mit der schlechtesten Bilanz gehört. „Die Ursache für die Schwäche des Yuan liegt ganz einfach darin, dass die Zinsen in China niedrig sind, dass die Konjunktur schwächelt und dass daher die Rendite des in China investierten Kapitals nicht so hoch ist wie anderswo“, sagte Analyst Sid Mathur von der Bank BNP Paribas. „Das wiederum wirkt sich auf die Kapitalströme aus.“