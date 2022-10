Devisen: Schweizer Banken sichern sich über elf Milliarden Dollar – höchstes Volumen seit 2008

Diese Woche haben Banken die Fazilität für die vierte Woche in Folge angezapft. Am vergangenen Mittwoch nahmen 15 Banken Liquidität in Höhe von 6,27 Milliarden Dollar in Anspruch. Laut den Ökonomen der Credit Suisse tauschen die Schweizer Banken die Dollar in Franken um, um einen Gewinn zu erzielen. Die Institute können das Geld sogar über Reverse-Repo-Auktionen an die SNB zurückverkaufen oder es bei der SNB hinterlegen, um von einem positiven Zins zu profitieren.