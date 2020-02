Am Markt gibt es schon einige intelligente Ansätze. Fintech- und Digital-Experte Dr. Sebastian Zacharias, mit dem ich mich im Vorfeld unterhalten habe, berichtet: „Spannend ist das „Penny Hoarder“-Modell wie etwa von Savedroid, bei dem Kleinstbeträge automatisch angespart werden können. Andere Apps wie YNAB (You need a budget) helfen dabei, Ausgaben zu planen und Budgets im Auge zu behalten.“